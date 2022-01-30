Гвинет Пэлтроу призналась, что любит новую девушку своего бывшего мужа

И прокомментировала жизнь после развода.

49-летней голливудской актрисе Гвинет Пэлтроу задали провокационный вопрос: любит ли она свою молодую коллегу, звезду «Пятидесяти оттенков серого» Дакоту Джонсон.

Вопрос, и правда, с подковыркой. Так как 32-летняя актриса сейчас встречается с солистом рок-группы Coldplay Крисом Мартином, а он – бывший муж Пэлтроу, которому она родила двоих детей. Звезды прожили в браке десять лет и расстались в 2014 году.

И вот, во время общения со своими поклонниками в «сториз» Гвинет получила вопрос, любит ли она Дакоту Джонсон.

«Очень сильно», — ответила звезда «Железного человека».

После этого ее спросили, чувствует ли она, что действительно готова двигаться дальше после развода.

«О, абсолютно. Это прекрасная возможность безжалостно рассказать правду о том, кто ты на самом деле, чего хочешь и чего заслуживаешь», — ответила Пэлтроу.

Хотя второй вопрос вряд ли можно считать актуальных. После расставания с музыкантом актриса закрутила роман с телепродюсером продюсером и уже три года счастлива во втором браке.

больше по теме Медовый месяц Гвинет Пэлтроу и ее второго мужа растянулся на три года Актриса признается, что до сих пор чувствует себя счастливой новобрачной.

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