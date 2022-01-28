«Я все сделал правильно»: Николас Кейдж согласился, что пять браков — это много

В новом интервью голливудского актера Николаса Кейджа спросили, что он больше всего любит в этой жизни.

Свой список звезда начал с молодой жены Рико Шибата, с которой сочетался браком в феврале 2021 года. Это уже пятая супруга 58-летнего артиста, но есть все шансы, что на ней он остановится.

«Я действительно счастлив в браке. Я знаю, что пять — это много, но я думаю, что на этот раз я все сделал правильно», — цитирует Кейджа издание Los Angeles Times.

Напомним, что Николас был шесть лет женат на актрисе Патрисии Аркетт, затем три месяца на дочери Элвиса Пресли Лизе, потом еще примерно столько же на официантке Элис Ким и визажистке Эрике Койке.

От предыдущих отношений у актера остались двое сыновей, которых он также любит. Но, пожалуй, где-то между женой и детьми в его списке затесался кот Мерлин, 4-летний мейн-кун. Его Кейдж называет своим лучшим другом.

Также актер признался, что любит все готическое. Помимо кошек в его доме живет ворон — как дань Эдгару По.

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