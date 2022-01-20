Японские компании помогают своим сотрудникам найти пару на сайте знакомств

Менеджеры оплачивают работникам регистрацию в «умном» приложении для свиданий, чтобы трудяги не забывали о необходимости личной жизни.

О том, какие японцы трудоголики и как много времени они проводят на работе, ходят легенды. Когда на уме один только офис, построить личную жизнь очень трудно. И о проблемах с рождаемостью в стране восходящего солнца говорят уже много лет.

Стоит ли говорить, что в период пандемии ситуация с созданием новых пар в Японии еще более ухудшилась? Крупные корпорации забили тревогу и начали бесплатно подключать своих сотрудников к платному приложению для знакомств Aill goen, работающему на базе искусственного интеллекта.

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Менеджеры надеются, что работники, которые устроят себе личную жизнь и обеспечат домашний уют, будут более продуктивными. Как сообщает издание Kyodo news, уже более 800 компаний подписалось на услуги инновационного сайта знакомств. Их привлекает то, что в базу приложения попадают только сотрудники крупных фирм, а значит, сформированные пары будут благополучными.

А само приложение славится тем, что подсказывает пользователю, какой следующий шаг следует сделать в процессе знакомства. Например, пора уже пригласить девушку в кино или стоит еще немного подождать. Искусственный интеллект оценивает, когда разговор пары заходит в тупик, и дает партнерам некоторые подсказки. Согласно опросу пользователей приложения, проведенному в конце 2021 года, 76% из них смогли договориться с партнером о свидании.

Будущее наступает на пятки: машина уже подсказывает людям, как знакомиться между собой.

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