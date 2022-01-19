«Любовь — это боль!»: новый жених Меган Фокс подарил ей кольцо с шипами внутри

В начале 2022 года прошла новость о том, что секс-символ Голливуда Меган Фокс выходит замуж во второй раз. Ее новый возлюбленный — актер и музыкант Machine Gun Kelly — сделал ей предложение, и кинозвезда сказала: «Да».

На днях пара дала совместное интервью, в котором журналист попросил влюбленных показать ему шикарное кольцо, подаренное молодым человеком на помолвку. Украшение, сделанное на заказ дизайнером Стивеном Уэбстером, оказалось с двумя драгоценными камнями и сразу несколькими секретами.

«Это чистый колумбийский изумруд, без обработки. Он был просто вырезан из породы, прямо в шахте. А бриллиант поступил напрямую от Стивена, — объяснил Machine Gun Kelly представителю Vogue. — Идея состоит в том, что перстень можно разобрать на два кольца. Когда он собран, то части удерживаются вместе магнитом. Вы видите, как он защелкивается? И в таком положении он образует что-то вроде сердца. И видите вот это? Эти полосы на самом деле являются шипами. Так что, если она попытается снять кольцо, будет больно…» «Это очень мило…» — прокомментировал журналист. «Любовь — это боль!» — добавил музыкант.

В том же интервью Меган Фокс рассказала, что встреча с Machine Gun Kelly помогла ей стать более независимой от стереотипов, которые ей навязали. 35-летняя актриса учится у рок-звезды свободному самовыражению в одежде. Пока что это отражается во все более откровенных нарядах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.