«Как заставить время идти медленнее»: муж трогательно поздравил Кэмерон Диас с годовщиной

Актриса замужем за музыкантом Бенджи Мэдденом уже семь лет.

5 января исполнилось 7 лет, как голливудская актриса Кэмерон Диас вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.

В этот день музыкант очень трогательно поздравил свою 49-летнюю супругу.

«Всегда мечтал иметь такую семью. Счастливую, мирную, крепкую, преданную и безусловную, в равной степени наполненную страстью и глубиной. Назвать это большим медовым месяцем будет неверно. Это реальная жизнь. И единственная реальная проблема, которая у нас есть, — как заставить время идти медленнее, потому что счастливая жизнь бежит очень быстро. Всегда и навсегда, зная, что мы дома. Кэмерон, с годовщиной, я люблю тебя!» — написал 42-летний артист в Instagram.

Напомним, что звезды поженились в начале 2015 года. А в конце 2019-го у них родилась дочь Рэддикс.

Добавим, что это первый брак актрисы. До этого у нее были романы со многими знаменитыми мужчинами, в частности, с актером Мэттом Диллоном, музыкантами Джаредом Лето и Джастином Тимберлейком, а также с уже бывшим женихом Дженнифер Лопес, бейсболистом Алексом Родригесом.

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