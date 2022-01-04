«Но мы же друзья, партнеры»: Хакамада призналась, как они с мужем строили свободные отношения

В сентябре 2021 года известный политик Ирина Хакамада осталась без мужа – в возрасте 65 лет умер ее четвертый супруг-бизнесмен Владимир Сиротинский.

Женщина не скрывает, что их 25-летний брак не был простым. Супруги придерживались свободных отношений, и у каждого из них была отдельная личная жизнь. Но, несмотря на то, что они часто ходили «налево», пара не развелась, чтобы не нервировать «особенную» дочь Машу.

«Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила у одного мудрого мужика, который давно меня знал: «Скажи мне, почему мне изменяют все?» Он говорит: «Ира, потому что ты никому не принадлежишь. Тебя воспринимают как вселенную, которая так прекрасна, что она рядом с тобой. Но ты не их, ты не принадлежишь никому. А им нужно периодически что-то попроще», — откровенно рассказала 66-летняя Хакамада в YouTube-шоу Натальи Синдеевой. «Именно поэтому я им давала столько свободы – чтобы взамен от меня не требовали принадлежность им». «Если я влюблялась, то мужа не любила. То есть, я дружила с ним. Мы с ним все знали друг о друге. Я ему прямо говорила: «Володь, я тебя сейчас не люблю. Я люблю вот этого». А он сам знал, он быстрее меня знал. Говорил: «Ты в него влюбилась». Я говорю: «Но мы же друзья, партнеры. У тебя же тоже была куча любовей».

Хакамада добавила, что с 18 лет постоянно была в статусе замужней женщины и только в ушедшем году почувствовала себя по-настоящему свободной. А вообще Ирина считает, что мужчины по своей природе полигамны и способны одновременно любить двух и более женщин.

«Нет измен. Нет предательств. Просто ты себе что-то придумала, а человек не соответствует твоей придумке, и ты назвала это предательством. Нету там предательства. Он и тебя любит по-своему, и подружек своих любит…» — продолжила Ирина.

Она отметила, что они с мужем каждые два года обсуждали, будут ли они разводиться или пойдут на какие-то компромиссы. Но дочь держала их брак до самого конца.

Напомним, Хакамада четырежды была замужем, у нее есть взрослые сын и дочь.

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