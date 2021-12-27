Юлия Хлынина призналась, что была абьюзером в отношениях

Актриса Юлия Хлынина сыграла сразу две роли в новом сериале «КрисТина». Во время этого проекта звезде пришлось с головой окунуться в тему абьюзивных отношений.

В свежем интервью 29-летняя артистка рассказала, что знает о токсичных людях не понаслышке. Такие нередко встречались ей среди «друзей», да в романтических отношения случались инциденты.

«Могу признаться, что была не только в позиции жертвы, а была и абьюзивным партнером. Не всегда удавалось этот момент контролировать и пресекать, но с годами прошла путь психологического самообразования и сейчас ситуация поменялась, — поделилась Юлия с изданием Cosmopolitan. —Могу сказать, что когда я целиком взяла ответственность за свою жизнь, то начала понимать, что вокруг меня насилия становится меньше. Не знаю, как это работает, но, наверное, «иммунный» ответ насилию случается, когда ты понимаешь, что ни ты не имеешь права так поступать, ни по отношению к тебе. Ты выстраиваешь определенные границы, и они, как буфер, отталкивают негатив. Пусть не всегда, но по большей степени».

Напомним, что 2019 года Хлынина встречалась актером Егором Корешковым. В 2020-м звезда кино вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского.

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