Карина Кросс поделилась, что не чувствует себя «брошенкой» после истории с Давой

Певица попросила не жалеть ее и не ставить в позицию обиженной женщины.

Ляйсан Утяшева в своем YouTube-шоу «Дерзкая готовка» спросила у популярного блогера Карины Кросс, какую самую нелепую вещь она читала о себе в СМИ.

29-летняя девушка ответила, что, когда пошли публикации о ее расставании с Давой (Давидом Манукяном), все вокруг начали ее жалеть, мол, бывший возлюбленный обидел ее.

«А меня никто не обижал, все норм. Я вообще счастливый человек, я получила огромный опыт, я ему (Даве. — Прим. авт.) очень благодарна за этот опыт. И он получил большой опыт при общении со мной, — заверила певица. — Мы все решили, все понятно, но каждый раз меня выставляют, что вот я «брошенка», «обиженка». И меня жалеют».

Карина отметила, что общество привыкло жалеть женщин после расставания, а мужчин ставить в позицию «кобелей», однако отношения не всегда заканчиваются именно так. Девушка заверила, что у нее все в порядке, в том числе и в сфере личной жизни, она счастлива и не хочет ничьей жалости.

Напомним, что после отношений с Кариной Кросс Дава начал скандальный роман с Ольгой Бузовой, который имел все шансы закончиться свадьбой. Но после ванильных признаний в любви шоумены громко расстались.

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