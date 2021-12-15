«Любовь коварна и невыносимо прекрасна»: Наргиз дала советы по отношениям с мужчинами

Новые песня и клип Наргиз Закировой «НеСолдат» посвящены токсичным отношениям, в которых женщинам приходится буквально выживать.

В свежем интервью у 51-летней артистки спросили, был ли в ее жизни подобный опыт. Наргиз ответила, что, если бы не было, она не стала бы выпускать подобную песню.

«В моем втором браке в США бывшему мужу стоило лишь раз поднять на меня руку, после чего он уже стоял с вещами на выходе. Буквально в этот же день я подала заявление в полицию, вследствие чего был оформлен order of protection — это когда по закону обидчик не имеет права приближаться к заявителю в радиусе пятидесяти метров. Если он нарушает закон, его арестовывают и сажают в тюрьму. В России, к сожалению, этот закон не принят, что, собственно, дает волю подонкам совершать с женщинами все, что им заблагорассудится», — поделилась мыслями Наргиз.

Журналисты попросили опытную в отношениях певицу дать девушкам совет, как выбрать правильного мужчину. Закирова ответила, что очень сложно что-то говорить на эту тему, так как любовь «коварна, непредсказуема и невыносимо прекрасна», а еще она практически всегда затмевает разум женщины.

«Могу лишь сказать, что при первой же вспышке агрессии по отношению к представительницам нежного пола стоит серьезно задуматься. Так как это и есть верный знак. А вот бежать прежде всего стоит от патологической ревности и вытекающих из этого нездоровых поступков, — цитирует Наргиз издание WomanHit. — В отношениях необходимы, прежде всего, гармония и взаимопонимание, умение слышать и чувствовать друг друга, не умалчивать о проблемах, которые, накопившись, впоследствии обрушатся громадной снежной лавиной конфликта. Все возможно разрешить в спокойном состоянии. Лично у меня складывается все именно так».

После певицу спросили, каков ее идеал мужчины. Закирова ответила, что не строит себе идеалов, а в людях ценит порядочность, честность и искренность.

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