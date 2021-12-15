«Не бояться дать слабину»: Ида Галич дала совет разводящимся женщинам

Популярного блогера Иду Галич попросили дать совет женщинам, как не сломаться во время развода и извлечь для себя пользу в этом сложном периоде.

31-летняя телеведущая ответила, что с ее стороны будет не совсем уместно рассуждать о таком. Ведь во время развода она была окружена любовью близких, друзей, сына и своих подписчиков. А если взять среднестатистическую разведенную женщину, оставшуюся одну с ребенком и без поддержки со стороны, то советы звезды не особо пригодятся такой героине.

Но своим личным опытом Галич все-таки поделилась.

«По опыту могу сказать, что обязательно нужно прожить все эмоции и не бояться дать слабину. Я вот не позволяла себе расслабиться, даже не плакала особо, не вымещала грусть, злобу и отчаяние. Все это дало не самые лучшие результаты и через полгода привело к депрессивному состоянию, какой-то внутренней поломке и отсутствию сна», — цитирует Иду издание Wday.

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Напомним, в 2018-м звезда Интернета вышла замуж за Алана Басиева и через год забеременела. В начале 2020-го у пары родился сын Леон, а к концу года супруги расстались. Вот что Галич говорила о причинах развода.

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