«Согласился лететь со мной в любую страну»: Самойлова перечислила хорошие поступки Джигана

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова поженились в красивую дату – 12.12.2012. И вот, 12 декабря 2021-го они отмечают уже девять лет брака.

К годовщине жена артиста вспомнила, что история ее семьи полнится самыми разными событиями, в том числе, и скандальными. Но в радостный день она решила отметить именно те поступки своего супруга, которые оставили хорошие впечатления.

«Например, как Джиган неделю назад гастроли отменил потому, что день рождения у тещи. Или про то, как утром подарил мне очень заветную мечту, еще и на три тысячи больше, чем я мечтала. Или про то как согласился лететь со мной в следующем году в любую страну, где вулкан будет извергаться, чтобы я посмотрела, потому что очень хочу», — пишет Самойлова в Instagram.

Оксана уверяет, что муж может отдать ей все, что у него есть, что бы жена не попросила. Этот факт она якобы проверяла. Модель говорит, что супруг поддерживает ее в сложные моменты, звонит каждые пять минут, чтобы убедиться, что у нее все в порядке. И даже засыпает всегда позже любимой, потому что она любит засыпать первой. И всегда держит ее за руку в эти минуты.

«Едет домой на всей скорости с любой точки города, когда я говорю, что «кажется, у меня паническая атака», при этом зная, что, пока он доедет, все уже пройдет. Но все равно едет, потому что знает, что мне так спокойнее», — добавила Самойлова.

Модель резюмировала, что очень ценит эти проявления заботы супруга и хочет быть счастливой рядом с ним еще много-много лет.

Напомним, Оксана родила мужу четверых детей, при этом всегда виртуозно возвращаясь в стройную форму после родов. В начале 2020 года пара чуть было не развелась, но любовь оказалась сильнее штормов, налетевших на семейный корабль звезд.

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