«А лучше остаться брошенным?»: Соседов рассказал, почему живет с мамой, а не со второй половинкой

В новом интервью музыкальный критик Сергей Соседов снова вернулся к теме того, что он живет со своей мамой. 53-летний мужчина подчеркнул, что не хочет жить один.

«Моя мама, как никто другой, может заботиться. Я избалован заботой, — с теплотой в голосе сказал журналист. – Мама прекрасно готовит. Мама – человек понимающий, бесконечно. Ну, такую маму поискать надо, моя мама – очень редкий человек. Я считаю, что это подарок судьбы. Все до единого, кто видел мою маму или даже просто общался с ней по телефону, говорят: «Какая у тебя мама!» От нее идет добро, легкость, она улыбается. Ей 85 лет, она мила, естественна, это просто удивительный человек. У нее голос молодой женщины, абсолютно».

Соседов поделился, что даже если его мать ненадолго уезжает на дачу, он начинает чувствовать нехватку ее в своей жизни. Критик уверен, что без любимой родительницы он жить не сможет.

Мужчина заверил, что с удовольствием ушел бы жить к своей второй половинке, если ему по жизни встретился бы родной человек. Но просто так уходить из родительского дома, чтобы получить опыт отношений и боль, он не хочет.

Сергей признался, что он пытался найти в своей жизни любовь, но не смог. Хотя, благодаря работе, он общался с тысячами разных людей. Но не встретился ему человек, которому он бы смог сказать: «Ты для меня все». И мама здесь, уверяет шоумен, совершенно не причем.

Соседов согласился, что в такой ситуации ему грозит одинокая старость, и поделился, что очень боится ее.

«Ну, наверно, такая судьба… Ну, много одиноких людей. Я что ли первый? История стара, как мир. А что, лучше остаться в старости брошенным, побитым, потерявшим все, обманутым? Это еще хуже, мне кажется», — сказал критик в YouTube-шоу «Алена, блин!»

В конце программы он со слезами на глазах признался, что действительно мечтает встретить любимого человека, который его не предаст. Однако Соседов понимает, что это очень дорогой подарок судьбы, который он еще, вероятно, не заслужил. Напомним, в ряде интервью шоумен признавался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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