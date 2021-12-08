«Ни разу не пожалела»: жена Басты поделилась, что венчание дает браку

Жена рэпера Басты, Елена Вакуленко-Пинская продолжает рассказывать в Instagram историю своего брака. После поста о свадьбе она опубликовала пост о венчании в церкви, на котором настоял ее жених.

«Для него это было важно. Он верующий и воцерковленный человек, а я была настроена скорее скептически. Мне захотелось сначала понять, вникнуть в суть процесса. После общения с батюшкой и прочтения Христианской Православной литературы, идея Венчания пришлась мне по душе», — вспоминает Елена.

41-летняя женщина отмечает, что во время обряда бог дарует паре благодать, но не нужно воспринимать это буквально — венчание не убережет супругов от невзгод, трудностей или разлада в семье. Оно скорее дает смирение и силы, чтобы сделать брак крепким.

«В отличии от штампа в паспорте, где свободного места на страничке много, тут приходится еще крепче подумать, ведь венчание не имеет обратной силы (за исключением некоторых случаев), а клятва дается перед богом раз и навсегда! — пишет жена Басты в Instagram. — С возрастом и после многих лет совместной жизни могу сказать лишь одно — несмотря на то, что много лет назад я приняла решение венчаться, не до конца понимая всей сути происходящего, я ни разу не пожалела. Испытываю только благодарность, понимаю и чувствую, что это был верный и правильный шаг!»

больше по теме Жена Басты назвала самый важный пункт в счастливых отношениях Елена Вакуленко-Пинская решила поделиться опытом построения крепкого брака.

Напомним, свадьба рэпера состоялась в 2009 году. После этого у супругов родились две дочери: Мария и Василиса.

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