Актриса Елена Полянская об отношениях: «Сомнение имеет невероятную разрушительную силу»

Актриса вышла замуж за однокурсника по «Щуке» Павла Попова. В одной из постановок они играли мужа и жену, а затем их сценические отношения переросли в реальные. Однако это произошло не быстро. Молодой человек долго и красиво ухаживал за будущей супругой.

«Тогда я жила в комнате на Третьяковке, на третьем или четвертом этаже, не помню точно. И Паша взобрался по пожарной лестнице, постучал в окно, а потом подарил мне большую мягкую игрушку со словами: «Это тебе», — вспоминает Елена.

Конечно, в актерских семьях часто встает вопрос ревности, ведь в кадре супругам приходится изображать любовь и целоваться с другими людьми. Полянскую и Попова в этом вопросе спасает то, что они оба очень открытые люди.

«Доверие в отношениях — это важный критерий в семье. И как только начинается какое-то сомнение, оно имеет невероятную разрушительную силу», — поделилась мыслями Полянская с сайтом Teleprogramma.pro.

Добавим, что в актерской паре пока нет детей. На вопрос, скольких наследников она хотела бы завести, актриса ответила: сколько будет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.