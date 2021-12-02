«Это отличная история»: Бен Аффлек ответил на вопрос о воссоединении с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек появился на обложке журнала The Wall Street Journal. И, конечно же, одной из главных тем большого интервью стало его воссоединение с певицей Дженнифер Лопес.

Журналисты напрямую спросили, как 49-летний артист возобновил роман с одной из самых горячих женщин планеты. Бен ответил довольно расплывчато.

«Могу сказать, что для меня это определенно красиво. И вы знаете, одна из вещей, которые я действительно ценю во всех аспектах моей жизни сейчас — это то, что все произошло таким образом, чтобы можно было прочувствовать. И это хорошая история. Это отличная история, — сказал он. — И, знаете, может быть, однажды я расскажу ее. Я все запишу (актер сделал паузу и засмеялся/ — Прим. авт.). А потом сожгу».

В итоге никакой конкретики Аффлек не раскрыл. Но молчит актер не потому, что вредничает. Скорее, он уверовал в принцип «счастье любит тишину».

«Вы можете строить догадки об этом, но один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться с миром всем подряд. Я знаю, что мне удобнее иметь те здоровые границы моей жизни, вокруг которых я дружелюбно и откровенно говорю вам, что я просто не хочу рассказывать о своих личных отношениях в газете. Я собираюсь проявить немного сдержанности», — сказал Бен.

Напомним, в что в апреле 2021 года стало известно, что Дженнифер Лопес оставила своего жениха-спортсмена Алекса Родригеса и начала появляться на свиданиях с Аффлеком. Какое-то время звездная пара молчала о своих отношениях, но летом перестала их скрывать. Легенда Голливуда — Беннифер — возродилась после сорванной свадьбы 2003 года.

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