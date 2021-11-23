«Унитаз вырвал и плитку отбил»: Екатерина Волкова обсудила с подписчицами жадных мужчин

Среди поклонниц актрисы нашлось немало тех, кого бывшие возлюбленные решили оставить ни с чем.

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова, решила обсудить со своими поклонниками новость о том, что в Екатеринбурге мужчина требует через суд со своей бывшей возлюбленной 600 тысяч рублей, потраченных на нее за два года отношений.

39-летняя актриса отметила, что сама с такой ситуацией не сталкивалась, да и особо ценных подарков от своих парней она никогда не получала, но по подружкам собрала похожие истории. У одной бывший молодой человек потребовал вернуть подаренный пять лет назад ноутбук. У другой — закрыл доступ к медицинской страховке. Но самый любимый случай у третьей: у нее мужчина забрал после расставания подаренное ранее и уже поношенное нижнее белье.

«Видимо, повезет будущей женщине этого парня. Или сам носить собирается, — написала Волкова в Instagram. — К чему это я? Вот так встречаешься с нормальным, адекватным человеком, а потом расставание снимает маски. Многие мужчины сейчас напишут: «Наверняка эти девушки им изменили». Но нет, просто расстались без всяких предательств. Давайте просто признаем тут факт жлобства. Зачем тогда что-то вообще дарить, если это накладывает какие-то обязательства на вторую сторону?»

Актриса предложила подписчикам поделиться своими историями, и в комментариях посыпались еще более абсурдные случаи.

«Был у меня подобный экземпляр. Настолько жмот, что, когда оставил одну с ребенком, спустя несколько лет потребовал подаренный им компьютер назад». «У меня забрал открытую банку огурцов из холодильника, мясо из морозилки. Аргумент — это же он покупал…» «У меня молодой человек съезжал с квартиры (жили вместе с моей бабушкой), вытащил абсолютно все из холодильника, даже картошку…» «Бывший муж забрал все бокалы, посуду, большую квартиру, кольца, даже обручальное, серьги! При том, что у нас двое детей». «Знакомый отец двух детей, уходя от их матери, даже унитаз вырвал и плитку отбил. Мол, ничего не оставлю. И у коллеги муж так же сделал. Мой бывший просто сдал почти всю технику в ломбард».

«Бывший муж, пока нас не было дома, вынес со своими родителями все из нашего дома. Все вещи, подаренные нам на свадьбу, коньяк, иконы, старый пылесос. Хотели постельное белье забрать, но не нашли. Потом просили отдать постельное, после отказала, сказали, что это нам, «нищебродам», помощь». «У меня бывший муж забрал все, что подарил. Выдернул из стен розетки и выкрутил лампочки, разобрал встроенную кухню и вывез все из квартиры, когда уходил. А ведь я оставалась с ребенком на руках. Сейчас мне кажется, это обида в нем говорила. На то, что я подала на развод. Типа, вот посмотрим, как ты без меня проживешь». «Какой кошмар. Даже если девушка изменила, подсчитывать, потраченное на белье и прочее, очень странно. Тогда и девушки могут предъявить за готовку, уборку, я уже молчу, за секс-услуги. Мужчины точно будут в минусе».

Волкова предложила посмеяться нам всеми эти историями и «простить мужчинам их слабость».

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