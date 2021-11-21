«Вася хотел семью и детей»: будущая жена Басты сказала «да», услышав его песню

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская решила сделать серию постов о том, как развивались ее отношения со звездой.

В первой публикации она рассказала о знакомстве с будущим супругом, а во второй поведала о том, как Василий сделал ей предложение руки и сердца.

По словам Елены, это произошло через год после знакомства, однако все было без красивой романтичной обстановки.

«Как-то вечером, в разговоре, он просто спросил: «Пойдешь за меня?» Я тогда жутко растерялась, мне казалось, что нам и так хорошо живется. Вот я, конечно, дурындой была, — пишет Вакуленко-Пинская в Instagram. — Вася хотел семью и детей. Этого я испугалась еще больше! Хотя на тот момент мне было уже 28 лет. Вполне себе время задуматься о детях, но я боялась…»

Елена рассказала, что к тому времени у нее уже был негативный опыт: в 24 года, через два месяца после знакомства, она выскочила замуж, и тот брак продлился всего год. Сделав выводы, девушка не спешила отвечать на предложение рэпера.

больше по теме Жена Басты назвала самый важный пункт в счастливых отношениях Елена Вакуленко-Пинская решила поделиться опытом построения крепкого брака.

Два месяца они не возвращались к этому разговору, а затем Баста написал песню «Босанова». В ней он читал о том, как хочет найти тихую гавань, оберегать свою возлюбленную и растить вместе с нею детей. Эти строчки пробрали Елену до мурашек и стали решающим аргументом в пользу того, чтобы она наконец сказала: «Да».

«Свадьбу запланировали на конец лета, но судьба распорядилась иначе. Уже в апреле я узнала, что жду ребенка. Поэтому расписались раньше запланированного», — вспоминает жена артиста.

Она также поделилась, что денег на шикарное торжество у пары не было, от помощи они отказались. Зато получилось очень душевно. Молодожены также провели обряд венчания, о который заслуживает отдельного рассказа.

Напомним, свадьба Басты состоялась в 2009 году. С тех пор у супругов родились две дочери: Маша и Василиса.

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