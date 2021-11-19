«Обрезали Андрея Сергеевича!»: Барановская и Эмин обсудили, стоит ли удалять фото с бывшими

Телеведущая возмутилась тому, что с ее совместного снимка с Аршавиным обрезали бывшего мужа.

Во время записи нового выпуска своего подкаста «Будь человеком» телеведущая Юлия Барановская нашла свою фотокарточку периода гражданского брака с Андреем Аршавиным, на которой отец ее детей был обрезан.

41-летняя звезда эфира пожурила своих помощников за то, что они убрали бывшего возлюбленного со снимка.

«Что обрезали Андрея Сергеевича?! Могли бы оставить фотографию, это должна быть целостная картинка», — возмутилась Барановская.

Она рассказала своему гостю — певцу Эмину Агаларову — о том, что ее мать когда-то по своей воле ушла от отца к другому мужчине и после этого обрезала бывшего мужа со всех фотографий. Сама же Юлия никогда такого не делала.

Ведущая спросила у артиста, обрезал ли он когда-нибудь бывших на фотографиях (как это делали раньше) или удалял ли совместные фото из Instagram (современный вариант).

«Нет, не стирал, не отрезал, — ответил Эмин. — Я считаю, что то, что было в твоей жизни, особенно, если оно запечатлено в соцсетях… Когда люди расстаются, и кто-то потер, как будто человека и не было, выбросил из своей соцсети. Я против этого».

Барановская отметила, что она тоже против.

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