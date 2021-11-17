«Я в тот момент захотел крови»: Валуев вспомнил, как приревновал жену к итальянцу

Известного спортсмена и депутата Госдумы Николая Валуева спросили, ревнивый ли он человек. 48-летний богатырь ответил: оказывается, что да.

Правда, за два десятилетия брака у него совсем не было повода проверить это. Но один случай все-таки стал показательным. Жена Валуева — Галина — до сих пор вспоминает о нем с гордостью.

В 2006 году пара путешествовала по Италии, и, когда супруги жили в одном бандитском районе, к ним был представлен местный охранник. Веселый и общительный итальянец водил Валуевых по достопримечательностям и при этом имел неосторожность оказывать знаки внимания Галине, прямо на глазах у ее мужа. Тогда-то Николай и поймал себя на мысли, что ревнует.

«Не было ничего предосудительного. Моя жена не давала ему никаких поводов, чтобы он так себя вел. Но, конечно, она загордилась, а какая женщина не загордится? Я прекрасно понимаю, что женщинам приятно, когда за ними ухаживают, — рассказал Валуев изданию 7days. — Но вот я в тот момент захотел крови, это точно».

В том же интервью спортсмен поделился, что у них с женой нет конфликтов, они давно подстроились друг под друга.

«Совместная жизнь — такая штука… Нельзя требовать — в этом нет ничего хорошего. Но если ты сам дошел до того, что нужно уступить, — другое дело. Мы в своей семье стараемся сохранять комфортную атмосферу, в том числе и для наших детей», — поделился Валуев.

Политик добавил, что его дом держится на жене, ведь сам он постоянно на работе, в разъездах. Галина взяла на себя быт и воспитание троих детей. С ней Николай чувствует себя счастливым человеком.

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