«А вдруг это просто служебный роман»: Панина вспомнила начало отношений с мужем

Со своим мужем Владимиром Жеребцовым актриса Анастасия Панина познакомилась на сцене Театра Пушкина, когда еще была студенткой. Позже они сыграли супругов в спектакле «Пули над Бродвеем».

Далее они много раз появлялись вместе на экране. Играли парочку в сериале «Физрук», мужа и жену в фильме «Ложь во спасение», любовников в картине «Горная болезнь». И в сериале «Суррогатная мать» 2020 года они снова вместе.

В новом интервью 38-летняя актриса рассказала, как зародился ее роман с будущим мужем, и как он перетек в брак, который продолжается уже более десяти лет.

«Понравились друг другу, но очень долго между нами ничего не происходило. Потом мы все-таки поняли, что есть взаимные чувства, и начали встречаться. Но наши отношения продлились недолго, — вспоминает Панина. — Мы решили, что нужно сделать паузу, чтобы понять, действительно ли мы созданы друг для друга. Мы, наверное, испугались. Подумали, а вдруг это просто служебный роман».

Однако пауза дала паре проверить свои чувства и серьезность намерений. Оба артиста оказались довольно основательными по характеру и понимали, что если создадут семью, то только крепкую и с детьми. Временное расставание прервалось по воле театра: влюбленных снова поставили играть вместе, после чего они уже не расставались.

Журналисты спросили Анастасию, каково это жить с актером — ведь звездные браки зачастую недолговечны.

«Если люди любят друг друга, то какая разница, кем они работают? Если говорить о нас, то я очень рада, что мы занимаемся одной профессией. У нас больше возможности понять друг друга», — цитирует Панину издание 7days.

Актриса добавила, что в ее семье нет актерской зависти, оба супруга радуются успехам друг друга. Напомним, Владимир и Анастасия поженились в 2009 году, вскоре у них родилась дочь Александра.

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