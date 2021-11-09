Лопес несколько раз прилетала к Аффлеку всего на несколько часов, чтобы побыть с любимым

Источник, близкий к звездной паре, рассказал, что они не могут надолго расстаться.

Минувшие выходные Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели вместе в Лос-Анджелесе, после чего 7 ноября 49-летний актер привез 52-летнюю певицу в аэропорт, чтобы она улетела на свои съемки. Там папарацци сняли трогательный момент прощания возлюбленных со страстным поцелуем.

Несмотря на то, что таким звездам трудно совмещать свои рабочие графики, источник, близкий к Дженнифер, отмечает, что пара делает все, чтобы не расставаться надолго. По его словам, влюбленным Аффлеку и Лопес трудно находиться далеко друг от друга.

«У них все еще напряженный график работы, но они всегда находят время друг для друга», — цитирует своего инсайдера издание People. — Несколько раз Дженнифер прилетела в Остин всего на несколько часов, а потом возвращалась на съемки в Ванкувере. Им трудно быть в разлуке. Тем не менее они заставляют это работать. Они невероятно счастливы, когда вместе. Как будто расстояние заставляет их еще больше ценить свои отношения. Дженнифер не устает рассказывать, какой Бен потрясающий. Он делает ее очень счастливой».

Напомним, весной 2021 года голливудская пара неожиданно возобновила свои отношения, разорванные на грани свадьбы в 2003-м. Несколько месяцев звезды старались не афишировать свою любовь, но фотографы то тут, то там подлавливали их на свиданиях. В сентябре влюбленные наконец вышли в свет вместе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.