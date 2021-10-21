Медовый месяц Гвинет Пэлтроу и ее второго мужа растянулся на три года

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу уже три года счастлива во втором браке, с продюсером Брэдом Фэлчаком. Однако, по словам 49-летней звезды, она все еще чувствует себя в медовом месяце с новым супругом — настолько у них нежные отношения.

«Это похоже на благословение, что мы все еще находимся в фазе медового месяца. Мне действительно повезло выйти замуж за Брэда. Есть что-то особенное в том, что мы вместе. Мы смогли развить все, через что прошли в жизни, и создать что-то действительно удивительное. И я благодарна за нашу химию. Она поможет пройти через сложные моменты», — поделилась актриса с изданием People.

Пэлтроу заговорила о своих отношениях неслучайно: 21 октября на Netflix выходит ее новое шоу Sex, Love & goop, в котором она будет вести дискуссии с пятью парами, разбираясь во всем — от интимной близости до сексуальных травм из прошлого.

Актриса признается, что преодолевала последствия своего первого брака с помощью интенсивной психотерапии и поэтому может быть счастлива сейчас.

«Очень важно быть честным, — говорит звезда кино. — Если вы пытаетесь угодить кому-то или быть кем-то, кем не являетесь, то вы лжете сами себе. В моей жизни определенно бывают моменты, когда я оглядываюсь назад и думаю: «Я не была настроена на себя». И поэтому у меня были отношения, которые не являлись положительными для меня. Я упорно трудилась, чтобы сломать старые стереотипы и работать над проблемами близости, чтобы извлечь максимальную пользу из моего брака. Развод никогда не является чем-то, на что вы рассчитываете, но второй брак может быть прекрасным подарком».

Напомним, в 2003-2016 годах актриса была замужем за вокалистом рок-группы Coldplay Крисом Мартином и родила ему двоих детей. Еще до официального развода она начала встречаться с новым мужчиной, который в последствии стал ее вторым мужем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.