«Зачем такая жизнь?»: Ирина Пегова поделилась мнением, что брак не улучшает отношения

Мужчина в жизни важен, но ему не обязательно быть законным мужем, считает актриса.

В новом интервью актрисе Ирине Пеговой задали несколько прямых вопросов о женском счастье. В частности, 43-летнюю звезду театра и кино спросили, обязательно ли быть в браке, чтобы чувствовать себя счастливой.

Артистка ответила, что нет, можно просто быть вместе с мужчиной, а замужний статус и штамп в паспорте ничего не меняют. А вот жизнь совсем без мужчины кажется женщине неполной.

«У меня нет навязчивой идеи выйти замуж. Сложится — значит, сложится, не сложится — и не надо… На что официальная роспись повлияет? Улучшит ли отношения? Мне кажется, что после нее все, наоборот усугубляется. У меня просто был негативный опыт, ничего хорошего штамп не принес. Я не была свободна и не была счастлива. Зачем такая жизнь?» — цитирует Пегову издание 7days.

Актриса отметила, что в провинциальных городах у людей по сих пор есть проблема развестись, если взаимоотношения себя исчерпали: из-за детей или общественного мнения люди боятся признать крах брака и начать новую жизнь.

Напомним, до 2011 года Ирина была замужем за актером Дмитрием Орловым. В этом браке у нее родилась дочь Татьяна.

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