«Мы — маленькие дети»: Даня Милохин рассказал, какие у него отношения с Юлией Гаврилиной

Популярный блогер и певец Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром», и первое, о чем спросили 19-летнего артиста, — какие у него отношения с коллегой по цеху Юлией Гаврилиной.

Одна из зрительниц напомнила, что в феврале 2021 года молодая пара якобы рассталась, но парень все еще оказывает девушке знаки внимания.

От Дани потребовали конкретики: встречается ли он Юлией или нет. Или может, звезда держит подружку на расстоянии, чтобы не потерять внимание поклонниц?

«Я не знаю, что у нас. Мы — маленькие дети, которые еще ничего не понимают. Мы то встречаемся, то расстаемся, встречаемся-расстаемся… Я не понимаю, я не могу объяснить, что у меня в голове, — признался Милохин. — Это странно — любовь, это вот все… Я пока не понимаю и не стараюсь разбираться в этом. Потому что мне 19 лет, и хочется забивать голову чем-то другим, на самом деле, чем этим».

Когда Даня сказал, что Юлия «типа его девушка», Баста потребовал, чтобы юноша определился: «его или не его». Парень подтвердил, что у них были отношения, но потом он не захотел встречаться. В итоге артисты сошлись на том, что у молодой парочки есть интим, но они это не афишируют.

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