«Грустная история курортного романа»: Бузова с радостью познакомилась с мужчиной в ресторане

За границей, где Ольгу не знают как звезду, она все еще может знакомиться, как обычная девушка.

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову спросили, стало ли ей сложнее знакомиться с мужчинами после обретения огромной популярности. Робеют ли перед ней представители сильного пола?

35-летняя звезда подтвердила — робеют. Но только в России, где ее хорошо знают. Если Ольга выедет «без свиты» за границу, то там она становится просто привлекательной девушкой, к которой мужчины сами подходят знакомиться. Например, минувшим летом звезда отдыхала с подругой на Миконосе (Греция) и во время посиделок в ресторане к ним подходили приятные иностранцы.

«Одни были из Лондона, другие из Милана. Вдруг вспомнила уже давно забытое ощущение, когда с тобой знакомятся и спрашивают, кто ты и чем занимаешься. Ребята проводили нас с подругой до отеля, и мы попрощались — они улетали к себе домой, а мы паковали чемоданы в Москву. Вот такая грустная история моего несостоявшегося курортного романа», — вспоминает Бузова в интервью Teleprogramma.pro.

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