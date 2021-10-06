«Хочу быть хорошим мужем и отцом»: Джейк Джилленхол решил остепениться

С 2018 года голливудский актер Джейк Джилленхол состоит в отношениях с французской моделью Жанной Кадье. 40-летний ловелас крутил романы со многими известными актрисами, но с этой девушкой он, похоже, готов наконец остепениться и создать семью.

Ранее артист мало рассказывал о своей возлюбленной, но 4 октября он стал гостем шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM, и ведущий попросил его рассказать о личной жизни. Джейк в ответ признался, что сейчас он мечтает о браке и детях.

«Все, чего я хочу, — это быть хорошим мужем и отцом, — сказал Джилленхол. — Это действительно то, чего я хочу. И теперь, когда я выполнил уже много вещей в своей карьере, которые мне нравятся, я могу с уверенностью сказать это. Не знаю, мог ли я сказать это раньше».

Говоря о своей девушке, актер отметил, что сильно ее любит, и она очень хороший человек. А еще Жанна прекрасно вписалась в семью звезды. Недавно на одном из мероприятий его сестра Мэгги Джилленхол схватила Кадье за руку и потащила ее на красную ковровую дорожку. Глядя на это, Джейк подумал: «О да, это семья».

больше по теме Netflix выпустит триллер про похищение девушки с Джейком Джилленхолом Герою придется расследовать запутанное дело, основываясь всего на одном телефонном звонке.

Напомним, что в разные годы голливудский красавчик встречался с актрисами Кирстен Данст, Риз Уизерспун, певицей Тейлор Свифт и моделью Алиссой Миллер.

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