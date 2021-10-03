«Нехорошо засыпать с тяжестью на сердце»: Хью Джекман поделился секретами крепкого брака

Знаменитый актер уже 25 лет женат на своей избраннице, которая, кстати, старше него.

Голливудский актер Хью Джекман уже 25 лет живет в браке с актрисой и продюсером Деборрой-Ли Фернесс. В новом интервью 52-летний мужчина признался, что с годами их любовь стала только сильнее. Звезде кино все так же весело со своей супругой, как и четверть века назад.

Журналист попросил актера поделиться секретами крепкого брака, и тот ответил, что основа отношений — это честность.

«Мы ничего не скрываем друг от друга. И поэтому можем говорить абсолютно обо всем, — поделился Джекман с изданием 7days. — Деб установила несколько важный правил с самого начала совместной жизни — не расставаться надолго и никогда не ложиться спать после ссоры. То есть, если поругались вечером и наговорили друг другу лишнего, обязательно надо помириться, не дожидаясь следующего дня. Нехорошо засыпать и просыпаться с тяжестью на сердце».

Хью уверен, что в отношениях важно не скрывать свои недостатки, ошибки и оставаться собой. Честность по отношению к себе помогает поддерживать и честность в отношениях с партнером, считает актер.

Он с улыбкой добавил, что до сих пор считает свою 65-летнюю жену самой красивой и забавной женщиной на свете. Она научила его принимать свой возраст и с радостью встречать каждый новый день рождения.

Напомним, что звездные супруги пытались завести детей, но у них так и не получилось. В итоге пара усыновила мальчика и девочку из приюта.

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