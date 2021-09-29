«Появилось больше веры друг в друга»: Сафонов и Савельева рассказали, как изменилась их любовь

Звездные супруги состоят в браке уже больше десяти лет.

Звездную пару актера Кирилла Сафонова и певицы Саши Савельевой, которые вместе уже 12 лет, спросили, как с годами трансформируется любовь.

«Наверное, отношения перерастают во что-то более родное. Не знаю, как у других, но у нас с годами появилось больше надежности, веры друг в друга, — ответил Кирилл в новом интервью. — Такой поддержки, которую мне оказывает Саша, никогда раньше не было». «Конечно, необходимо постоянно работать над отношениями. Никогда не вести себя некорректно с любимым человеком, ведь ты его любишь, несмотря ни на что. Осознавать, если он что-то сделает или скажет, то не со зла. Если понимаешь это, так легче. Все в нашей семье строится на доверии», — добавила Александра.

Супруги признались, что у них был тяжелый период после рождения сына Леона. Тогда недосып из-за появившегося в семье ребенка наложился на переезд в новую квартиру. Творческой паре пришлось нелегко, но они поддерживали друг друга и успешно прошли через этот нервный этап.

Принеся новые хлопоты, малыш Леон укрепил семью и помог своим родителям больше концентрироваться на их отношениях и не распылять внимание на посторонние вещи.

«С рождением сына наша семья стала более наполненной, гармоничной, что ли, — цитирует Савельеву издание Wday. — Ребенок — это ураган, который в хорошем смысле все сметает на своем пути и становится центром жизни. Но мы не забываем о себе. У родителей должны оставаться их интересы, которые были до появления детей, ребенок должен понимать, что у них есть свои дела».

Напомним, звездная пара поженилась в апреле 2010 года. Ребенок у них появился в марте 2019-го. Кстати, певица не планирует останавливаться на одном наследнике.

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