Родион Газманов признался, что разрешил девушке посмотреть свои переписки в телефоне

Певец Родион Газманов решил обсудить со своими подписчиками ситуацию, когда девушка требует у своего мужчины его телефон, чтобы прочитать переписки возлюбленного.

40-летний артист поделился, что сам не раз оказывался в подобной ситуации, но тут же прекращал отношения с барышнями. Лишь однажды он пошел навстречу такому требованию, о чем затем пожалел.

«На мой взгляд, если отношения дошли до того, что у вас или вашего партнера возникло стойкое непреодолимое желание заглянуть в вашу переписку, эти отношения пора заканчивать. Более того, они уже закончились, и спасать там уже нечего, кроме здоровья и нервов, — пишет Родион в Instagram. — Ничего хорошего для себя в чужой переписке вы никогда не найдете. И даже если выясните, что у вашей второй половины семь адюльтеров, золотой аккаунт в «Тиндере», все эти милые особенности всегда видно невооруженным взглядом, и есть масса адекватных и несложных способов убедиться в приключенческой стороне партнера».

Газманов отметил, что необходимость заглядывать в переписку возникает, если партнеры перестали разговаривать друг с другом, как два взрослых человека, а это гораздо большая проблема, чем личные переписки на стороне.

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