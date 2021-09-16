Кэмерон Диас дала «жесткий» совет о том, как вести себя на первом свидании

По мнению актрисы, женщина не должна скрывать свои ожидания от отношений с мужчиной.

15 сентября гостем нового выпуска ток-шоу Дрю Бэрримор стала ее коллега по фильму «Ангелы Чарли», 49-летняя Кэмерон Диас. Речь в программе зашла о свиданиях с мужчинами, и актриса дала зрительницам свой совет по поиску партнера.

Диас признала, что является сторонницей «жесткого метода». Это когда женщина заранее составляет четкий список вещей, которые ей нужны в отношениях, и не встречается больше с кавалером, если на первом свидании узнает, что он не соответствует ее ожиданиям.

В ответ на это соведущий шоу Росс Мэттьюз рассказал историю своей подруги, которая жалуется, что мужчины бегут от нее сразу после первого свидания. Когда шоумен спросил женщину, о чем она говорит со своими кавалерами на встречах, та призналась, что спрашивает, хотят ли они детей. Телеведущий в ответ посмеялся, мол, на первом свидании нужно спрашивать, нравится ли партнеру пицца или синий цвет, но никак не о таких серьезных вещах.

А вот Кэмерон встала на сторону этой женщины и отметила, что она все делает правильно.

«Итак, она с самого начала была жесткой, потому говорила: «Это то, чего я хочу. Ты со мной?» Если нет, то ей не нужно обращать внимание на то, что они уходят от нее. Она должна думать: «Знаешь что, ты не дополняешь меня, ты не заодно со мной», и это нормально», — сказала Диас. — В этом случае ты хотя бы знаешь, что вы хотите не одного и того же. И я думаю, что в этом и есть вся суть свиданий».

В конце обсуждения актриса резюмировала, что в большинстве случаев, если человек не держится за вас, его стоит отпустить.

Напомним, сама Кэмерон Диас отметилась множеством звездных романов, пока не вышла замуж в 2015 году. Сейчас она состоит в браке с гитаристом рок-группы Good Charlotte и воспитывает маленькую дочь.

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