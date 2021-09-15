«Наши бои были легендарными»: Оззи и Шэрон Осборны снимут фильм о своем браке

Лидер легендарной рок-группы Black Sabbath, 72-летний Оззи Осборн, уже почти 40 лет женат на своей супруге Шэрон — британской телеведущей, которая также ведет все дела своего знаменитого мужа. Несмотря на многолетний алкоголизм рокера, пара не развелась и обзавелась тремя детьми.

В ближайшее время звезды собираются выпустить биографический фильм о начале своих отношений, и это будет далеко не ванильная история. Ведь первые годы брака Осборнов отметились многочисленными случаями рукоприкладства.

«Наши бои были легендарными, — поделилась 68-летняя Шэрон в интервью DailyMailTV. — Мы выбивали дурь друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но у нас уже был хороший пробег».

При этом женщина отмечает, что грядущий фильм, съемки которого должны начаться весной 2022 года, будет картиной о любви. Хотя и драк между супругами в нем будет немало.

«Люди будут смотреть это и говорить: «Так нельзя. Они не должны так себя вести и делать из этого фильм, — сказала Шэрон. — Но мы выдаем только правду. У некоторых людей нестабильные отношения, а наши отношения были очень нестабильными».

Шэрон и Оззи познакомились, когда ей было всего 18 лет. Ее отец Дон Арден был менеджером Black Sabbath. В 1982 году пара сыграла свадьбу, а через несколько лет музыканта обвинили в попытке задушить жену. Но и женщина не раз признавалась, что колотила своего мужа и партнеров по бизнесу. По ее словам, она выросла в обстановке домашнего насилия и драки были для нее привычным делом. Но со временем «погода в доме» Осборнов успокоилась. Пережив бурную молодость, супруги перестали видеть выход в насилии.

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В 2016 году пара чуть было не развелась из-за истории с изменой Оззи, но и этот кризис звездной семье удалось пережить. Сейчас все, что волнует Шэрон, это возвращение ее мужа на сцену после травм, полученных в 2019 году, и выявленной болезни Паркинсона.

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