«Обречены на провал»: после развода Курбан Омаров заговорил о том, как построить крепкие отношения

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. С 6 августа их союз перестал существовать официально, а фактически пара рассталась еще раньше. В связи с чем в одной из самых ярких пар шоу-бизнеса произошел раскол, ни телеведущая, ни бизнесмен не говорят. Правда, однажды Ксения обмолвилась в своем микроблоге о том, что «такое не прощают». Курбан же теперь решил рассказать своим фанатам, как построить крепкие отношения.

«Если в парах нет диалога, эти отношения обречены на провал. Поверьте моему большому опыту. Это так важно, сесть и поговорить, рассказать о своих обидах, страхе или радости. Донести свою мысль или узнать, о чем думает ваш человек», — написал Омаров.

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Напомним, бизнесмен воспитывает сына Омара от первого брака, а в союзе с Бородиной у них родилась дочь Теона. Осенью ей исполнится шесть лет.

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