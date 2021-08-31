Хилькевич поделилась опытом, что «путь к сердцу мужчины через желудок» — это стереотип

Актриса Анна Хилькевич призналась поклонника, что к 34 годам разучилась готовить. По словам звезды, она по-прежнему любит стоять у плиты, но времени на это не остается. И артистка все чаще пользуется приложениями для доставки готовой еды.

«Я несколько лет шла к тому, чтобы это признать! Будучи воспитанной в патриархальной многодетной семье, я всегда думала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но это оказалось ложным стереотипом! По крайней мере, в моих с мужем отношениях, — пишет Анна в Instagram. — Когда мы с Арчи только начинали жить вместе, после трудного и долгого съемочного дня я порхала по кухне, готовя самые необычные и вкусные блюда, составляла свои книги рецептов, экспериментировала… Но это оказалось далеко не самым важным для моего любимого. И я стала упрощать. И упрощать. И еще упрощать. Никаких изменений, а становилось даже лучше и комфортней. И вот мы докатились до ресторанов и доставок еды на дом. Зато я в красивом чистом платье».

Хотя полностью готовку Хилькевич не забросила: семейные завтраки она до сих пор делает сама. Актриса знает множество вкусных и полезных утренних блюд, а вот с рецептами на обед и ужин у нее теперь туговато.

Напомним, с 2015 года звезда сериалов замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки по возрасту еще ходят в детский сад.

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