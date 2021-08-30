«Мы до сих пор притираемся, хотя знакомы 18 лет»: Юлия Савичева рассказала про отношения с мужем

Артистка поделилась, что порой времени и эмоций на семью совсем не остается.

Популярная певица Юлия Савичева знакома со своим супругом 18 лет. Александр Аршинов так же имеет прямое отношение к музыке. Большинство песен для Юлии написал именно он.

«Мы до сих пор притираемся, хотя 18 лет друг друга знаем», — поделилась певица.

Юлия признается, что с супругом ей просто повезло. Ее профессия не мешает семейной жизни, муж понимает все тонкости и не ревнует по пустякам. Александр сам выступал с раннего детства, поэтому сейчас пара поддерживает друг друга в любой ситуации.

«Я осознаю, что где-то нужно потерпеть и не травмировать его своими закидонами», — рассказывает РИА Новости Юлия Савичева.

Хотя артистка признается, что в звездной семье есть свои сложности. Зачастую, в связи с концертами и гастролями эмоций на близких людей не остается. Но когда есть уважение и взаимопонимание, то можно найти выход из любой ситуации.

«Часто выдам все эмоции на концертах, мероприятиях и интервью, а домой вернусь и просто сяду», — делится певица.

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