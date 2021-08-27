Саша Кабаева запустила шоу о том, как перестать быть жертвой абьюза

В новой передаче на Rutube женщины будут делать шаги к счастливой жизни и здоровым отношениям.

26 августа модель и блогер Саша Кабаева запустила на Rutube «Абьюз Шоу» — проект, полностью посвященный проблеме токсичных отношений и методам борьбы с моральным насилием. Используя свой собственный опыт, ведущая поможет героиням выпусков справиться с прошлым, разобраться в себе, повысить самооценку и построить новые, здоровые отношения.

«Мне захотелось рассказать о наболевшем и поделиться с женщинами, проходящими через похожие испытания, личным опытом, — говорит Саша Кабаева. — Я хочу помочь женщинам, столкнувшимся с моральным насилием, заново полюбить себя и понять, что они достойны лучшего».

В первом выпуске показана история Фариды — 34-летней учительницы и психолога, которой пришлось пережить сексуальное домогательство в детстве, а позднее столкнуться с длительными абьюзивными отношениями. В жизни женщины были и нервный срыв, и реабилитация в психиатрической клинике. С помощью Саши и ее соведущего, психолога Сергея Селезнева гостья программы увидит, какой лучшей версией себя она может стать, и что мешает ей построить здоровые отношения.

Добавим, что «Абьюз шоу» выходит на одноименном Rutube-канале. Каждой героине шоу будет посвящено два выпуска: в первой части зрители познакомятся с ее историей и увидят процесс сеанса психотерапии, а во второй женщина будет делать первые шаги к счастливой жизни.

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