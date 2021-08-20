«До конца я Юлю еще не узнал»: Андрею Кончаловскому исполнилось 84 года

20 августа свой день рождения отмечает знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. В 2021 году мэтру отечественного кино исполнилось 84 года.

Талантливый постановщик известен не только своей обширной фильмографией и списком наград, но и личной жизнью. За свою карьеру мужчина покорил немало влиятельных и талантливых дам, пять раз женился и сегодня рядом с ним остается красавица Юлия Высоцкая, которая на 36 лет младше него. При этом Кончаловский не просто доживает свой век — он активен в профессии, спортивен в обычной жизни и по-настоящему счастлив в браке.

Однако злые языки могут съязвить, что пожилой режиссер просто цепляется за красавицу-жену, не желая оставаться один в преклонном возрасте. Но подобные мысли тут же отступают, когда случаешь, что Андрей Сергеевич говорит о своих чувствах к Высоцкой.

«Сегодня я думаю, что любовь – это знание. Только с годами узнаешь разные стороны человека, с которым связал жизнь, и иногда даже невыносимые стороны становятся дорогими – это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, весь бесконечный, многогранный образ человека в его развитии, – рассказывал недавно Кончаловский журналу «Татлер». – Мы со временем меняем представление о близком нам человеке. Нам вдруг кажется: «Вот, наконец-то я его понял». А потом опять: «Наконец-то я понял». Я думаю, до конца я Юлю еще не узнал, но все равно знаю ее с пятилетнего возраста. Все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей – они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее – то, что я сегодня могу назвать любовью».

Напомним, звездная пара связала себя узами брака в 1998 году. С тех пор Юлия Высоцкая родила уже немолодому супругу дочь Марию и сына Петра.

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