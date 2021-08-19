«Я с этим чувством борюсь»: звезда «Кадества» Артур Сопельник высказался о ревности

Звезда сериала «Кадество» Артур Сопельник, пережив пришествие популярности в 15 лет, сумел не стать заложником одной роли и двинуться дальше в актерской карьере. Сегодня артисту уже 30, он вырос статным красавцем и играет в разноплановых картинах. Мужчина уже нашел невесту и вовсю готовится к свадьбе. В новом интервью он рассказал, как относится к ревности и изменам.

На вопрос журналистов, ревнив ли он, Артур ответил, что да, но в меру.

«Я с этим чувством борюсь. Потому что это нехорошо. Вообще, зачастую все идет от нас самих — значит, мы в чем-то не уверены либо боимся потерять человека. Мне кажется, если ревность появляется, можно просто поговорить и все решить», — говорит Сопельник.

А что касается измены в браке, то такого поступка молодой актер никак оправдать не может.

«В жизни бывает всякое, и если чувства остывают, то проще отпустить человека, разойтись, нежели поступать нечестно по отношению к нему», — цитирует Артура издание StarHit.

Одним словом, повезло будущей жене актера. Хотя, стоит отметить, что, кроме правильных жизненных установок, Сопельник подошел к 30 годам и с большим количество поклонниц. На звезды сериалов в Instagram подписаны почти 100 тысяч человек.

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