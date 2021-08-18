«Надо договориться «на берегу»: Алена Яковлева высказалась о конкуренции в актерских браках

Первой большой любовью актрисы Алены Яковлевой был актер и ведущий Александр Кахун. Пара познакомилась еще в студенческие годы и восемь лет прожила вместе, то расставаясь, то снова сходясь. Сегодня 60-летняя артистка вспоминает, что тогда молодой человек был очень хорош собой, и у них была прямо-таки большая любовь. Но все же Алена решилась расстаться с возлюбленным.

«Он мне как-то сказал такую фразу: «Ты не понимаешь, мы — конкуренты». Я говорю: «Подожди. Какие конкуренты? Ты работаешь в «Современнике», я — в Театре Сатиры. Я — женщина, ты мужчина. Как это может быть?» Он говорит: «Мы одной профессии, и у нас все время будет столкновение. Кто-то должен быть «под», — рассказала Яковлева в YouTube-шоу «Честный развод».

Позже артистка поняла, что ее возлюбленный был прав. Она не хотела быть «под» и в итоге стала инициатором расставания. Оба потом достаточно долго переживали этот разрыв.

«Это не конкуренция, это не спор двух творческих людей. Это, как мне кажется, такой выбор, что для тебя важнее. И люди долго в этом существуют и долго договариваются. Либо надо договориться «на берегу», либо надо каким-то образом очень точно лавировать», — высказалась Яковлева о проблеме.

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Напомним, после гражданского брака с Кахуном, у актрисы был официальный, но недолгий брак с актером Кириллом Казаковым, о котором она тоже подробно рассказала в шоу.

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