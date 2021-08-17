«Мне нужен был отец»: Наталья Бардо рассказала, почему вышла замуж в 19 лет

Актриса Наталья Бардо опубликовала в Instagram ряд постов о своем приходе в профессию. В пятой части откровений она коснулась первого брака, в который вступила в 19-летнем возрасте.

«Впервые замуж я вышла довольно рано. За мужчину старше меня. Тогда я этого не знала, но позже поняла: мне нужен был отец и его любовь (родители Натальи развелись, когда она была маленькой, и девочка воспитывалась матерью, — Прим. авт.). Их я искала в мужчинах старшего возраста, — призналась артистка. — Брак был трудным. Муж сильно ревновал. Особенно к партнерам по съемочной площадке. А я получала все больше интересных предложений, и, в основном, в мелодрамах. Без совместных сцен с красивыми мужчинами никуда. Муж это знал и понимал, но не мог сдерживать эмоции. Он ревновал. Давил. Закатывал скандалы. Хотел, чтобы я бросила работу актрисы и стала певицей».

Вокальная карьера Наталью совсем не прельщала, но разводиться девушка не спешила. По словам Бардо, она не хотела сдаваться и попыталась сохранить отношения с мужем, но в итоге поняла, что ничего не получится.

«Это были самые настоящие абьюзивные отношения. Они меня разрушали. Отнимали много сил и почти ничего не давали взамен. Я не хотела идти домой после занятий…» — констатировала 33-летняя актриса.

Напомним, первый брак звезды длился с 2009 по 2012 годы. Она была замужем за бизнесменом Сергеем Русаковым, который старше Натальи на 20 лет. Ранее актриса рассказывала, что процесс развода был очень тяжелым: сначала она хотела расстаться, а муж был против, затем они поменялись ролями.

Сейчас Бардо находится в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом, который так же значительно старше актрисы. У пары подрастает сын Эрик.

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