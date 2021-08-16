«Танец, в котором меняется ритм»: Игорь Верник рассказал о своем отношении к женщинам

Актер признался, что не строит прогнозов и тактик в общении с прекрасным полом.

57-летний актер Игорь Верник в своей жизни был дважды женат, воспитал сына и не раз сыграл на сцене и в кино героя-любовника. В новом интервью мужчина признался, что несколько раз очень сильно менялся под влиянием своих отношений с женщинами. Он также поделился мыслями о том, что есть любовь и «химия» между представителями разных полов.

«Взаимоотношения мужчины и женщины — это танец, в котором все время меняется ритм, меняется музыка, которая звучит то тихо и нежно, то страстно и дерзко, — цитирует Верника издание WomanHit. — Я общаюсь с женщиной как дышу. Не задумываюсь. Не прогнозирую. Не выстраиваю тактику».

Актер добавил, что женщине простительно все, кроме глупости. Но даже глупость можно простить, если мужчина готов с ней мириться.

Игорь признался, что для него эталоном является брак его родителей. По словам звезды, ему очень повезло родиться в семье, где во главе угла стояло отношение друг к другу.

«Верник — от слова «верность», — процитировал артист своего отца, радиорежиссера — Эмиля Верника.

Напомним, ранее на примере своего престарелого отца Игорь демонстрировал, что значит настоящая любовь.

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