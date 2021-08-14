«Девушки идут на поводу у парней»: Бородина высказалась о сексе без обязательств

Сама телеведущая, по ее словам, в такие игры не играет.

Телеведущую Ксению Бородину, к личной жизни которой приковано внимание всей страны, поклонники часто просят дать советы об отношениях. Ни один сеанс ответов на вопросы в Instagram не обходится без того, чтобы звезда не выразила свое мнение на те или иные проблемы в сфере любви и брака.

14 августа Ксению, к примеру, спросили, как она относится к свободному сексу без обязательств. Бородина ответила, что в современном мире это очень модная тенденция, но лично она подобными отношениями не увлекается.

«Я, к счастью, так не умею. Для меня это прежде всего эмоции и чувства, а девушки идут на поводу у парней, играют с ними в эту игру, а потом удивляются, почему мужики перестали ценить! Потому что позволяете спать с вами, а потом через две недели созвон», — написала ведущая.

В той же череде вопросов, ее спросили, что делать, если молодой человек не делает первый шаг в отношениях.

«Ничего! Парни всегда знают, как и что сделать, если им очень надо, поверьте моему опыту! И не придумывайте им отмазки, значит, не хочет», — высказала Ксения.

А на вопрос, что самое главное в отношениях, она ответила: верность, уважение и любовь.

Напомним, недавно ведущая рассталась со своим мужем Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет и имеет общую дочь Теону. Одной из причин развода стали измены мужчины.

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