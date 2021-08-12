Софья Евстигнеева об отношениях: «Хочу, чтобы было не так, как у родителей»

26-летняя актриса Софья Евстигнеева («Операция «Сатана», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова») недавно рассталась с молодым человеком, который был ее первой серьезной любовью, причем она сама оказалась инициатором завершения отношений. Об этом внучка легендарного Евгения Евстигнеева рассказала в новом интервью. По словам девушки, решение о расставании далось ей тяжело, но благодаря силе воли она смогла уйти от парня, с которым ей оказалось не по пути.

«Были разногласия, основанные на том, как человек видит отношения в принципе. Знаю, что он меня очень любил, но каждый же любит как умеет, я поняла, что мне нужно по-другому», — прокомментировала Софья.

Журналисты предположили, что примером отношений для девушки являются ее родители — артисты Максим Разуваев и Мария Селянская. Но Евстигнеева ответила, что все совсем не так.

«Нет, я хочу, чтобы было не так, как у родителей. Они в разводе. Расстались, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, — цитирует молодую актрису WomanHit. — Они ссорились, а я думала: «Почему вы вместе, если вам тяжело?» Я уже тогда считала, что нужно жить в удовольствие. И я благодарна родителям за то, что они потрясающе общаются, они друзья, по-настоящему родные люди. Наша семья вообще не пострадала».

Софья отметила, что не хочет повторять историю своих родителей, но если ей когда-нибудь придется разводиться, она предпочла бы сделать это так же красиво, как они. Особенно, если у нее будут дети. Девушка отметила, что при разводе мамы и папы совершенно не почувствовала себя обделенной или страдающей. Наоборот — испытала облегчение о того, что родителям стало лучше. Для обоих она осталась единственным и горячо любимым ребенком.

Евстигнеева добавила, что сейчас у нее есть личная жизнь и свидания, но она пока ни в кого по-настоящему не влюблена.

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