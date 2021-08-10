«Первый, кого я впустила в сердце»: Пэрис Хилтон уверена, что наконец нашла настоящую любовь

К своим 40 годам светская львица Пэрис Хилтон может похвастаться десятком громких романов, правда, некоторые из них закончились со скандалами и заставили знаменитость плакать от того, что она стала жертвой абьюза. С 2020 года красавица встречается с бизнесменом Картером Реумом, несколько месяцев назад они обручились. И если верить новым интервью звезды, то все ее отношения до этого были не настоящими. По крайней мере, предыдущим мужчинам Пэрис не открывалась полностью.

«Он не похож ни на кого, кого я когда-либо встречала. Он – первый, кого я впустила в свое сердце, кому я полностью доверяю. Он мой единомышленник, поддерживает меня и позволяет чувствовать себя в безопасности. Просто потрясающе наконец почувствовать, что такое настоящая любовь. Не думаю, что когда-либо испытывала это раньше», — цитирует Хилтон журнал Hello!.

Бездетная Пэрис уже не раз отмечала, что готова стать матерью в браке с Картером. Недавно в прессу просочился слух о том, что Хилтон уже беременна, однако это преждевременные выводы журналистов. Знаменитость опровергла эту информацию в своем подкасте.

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