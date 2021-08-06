Стас Пьеха рассказал, почему женился, несмотря на нелюбовь к свадьбам

В новом интервью певца Стаса Пьеху спросили, какую оценку он поставил бы себе в личной жизни, и 40-летний артист, не задумываясь, сказал: «Двоечку». Мужчина признался, что не умеет строить семейное счастье, и только пытается научиться этому. Причина — отсутствие нормальной семьи в детстве у звезды: его родные редко бывали дома, и юный Стас часто был предоставлен сам себе, сбегал в детский дом, чтобы там поиграть с ребятами.

«Папы у меня, в принципе, не было. У меня нет модели семьи. И вообще я не понимаю… То есть, я понимаю головой, зачем нужен отец, но в моей системе ценностей отец не нужен. Мать тоже не очень сильно нужна. Свадьба для меня это вообще (пугающее событие. — Прим. авт.), я боюсь очень, я — свадьбофоб», — признался Пьеха в ютуб-шоу «Алена, блин!».

Артист рассказал, что испытывает жуткое отторжение ко всем свадебным традициям, и единственная роль в этом торжественном мероприятии, органичная для него, — это приглашенный певец.

Стас рассказал, что в его браке с моделью Наталией Горчаковой не было свадьбы. Он просто приехал в ЗАГС, расписался с молодой невестой и пригрозил сотрудникам учреждения не сливать информацию в прессу. Супруга была согласна на эти условия.

Пьеха добавил, что он вообще не хотел этого серьезного шага на тот момент.

«Я был в полной потерянности. Я не понимал, как мне быть счастливым и спокойным. А мне говорят: «Слушай. Ну женишься, остепенишься, детей нарожаешь. Ты с себя фокус уведешь, будешь только о детях беспокоиться». Я думал: ну на самом деле все же так делают, и я, наверное, так же могу. А сейчас я понимаю, что не могу, у меня башка другая совершенно. Не умею. Мне надо сначала с собой подружиться, а потом уже детей заводить», — резюмировал Стас.

Напомним, в браке у певца родился сын Петя, которому сейчас уже семь лет. Однако мужчина не смог долго прожить вместе со своей семьей и развелся с супругой. Мальчик остался жить с мамой, хотя звездный отец старается по возможности участвовать в его воспитании.

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