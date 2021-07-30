Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков назвал брак пережитком прошлого

Актер прожил с женой 23 года, после чего развелся и уже несколько лет наслаждается свободной жизнью.

Звезда сериалов «Содержанки» и «Шерлок в России» Владимир Мишуков прожил со своей женой Инной 23 года, прежде чем они развелись в 2017-м. В новом интервью журналисты спросили у 52-летнего актера, дал ли он себе зарок больше не жениться. Мужчина ответил, что нет, но сама идея заключать брак ему не нравится.

«Брак в его привычном эквиваленте, на мой взгляд, — это пережитки патриархального тоталитарного прошлого. Как, впрочем, и другие всякие там наименования, звания, типа, народный или заслуженный артист, например», — высказался Мишуков.

По мнению актера, вся эта история упирается в контроль личной жизни со стороны государства. Сам же Владимир хочет находиться «в свободе выбора».

«Какое бы наименование ни присвоили совместной жизни — брак, любовь, дружба, — если не ощущаешь взаимную радость, тепло, нежность от пребывания друг с другом, все это просто формальность», — цитирует Владимира издание 7days.

Журналисты напомнили Мишукову, что после съемок в «Содержанках» он стал секс-символом, и сейчас есть множество женщин, которые хотели бы заполучить его себе. Мужчина отшутился, что поклонницы не знают, насколько он болтливый, а иначе тут же перестали бы мечтать о нем.

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