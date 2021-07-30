«Во всем винить себя»: Денис Клявер поделился своим секретом крепкого брака

Со своей третьей женой Ириной певец Денис Клявер состоит в отношениях уже 15 лет, и за это время пара не дала ни одного повода для интриг и сплетен. В новом интервью у артиста спросили, открыл ли он для себя секрет счастливой семьи с третьей попытки.

«Секрет очень простой – надо во всем винить себя и спрашивать в первую очередь с себя, тогда не будет никаких проблем. Мне повезло с супругой, мы встретились, когда у обоих за плечами был опыт семейной жизни. Но вообще это, конечно, была судьба, потому что я свою жену придумал, загадал и встретил», — ответил Клявер.

По его словам, у каждого в их паре есть своя личная территория, в которой супруги периодически уединяются, чтобы не надоедать друг другу. Однако в последнее время они ощутили, что им всерьез не хватает времени вдвоем, без ребенка. Сейчас их общий сын Даниэль подрос (скоро мальчику исполнится 8 лет), и Денис с Ириной стараются устраивать себе романтические уикенды, чтобы побыть вместе.

Журналисты спросили, изменились ли супруги за годы крепкого брака. Клявер ответил, что ничего подобного не произошло.

«Как раз сегодня утром сказал жене: «У меня такое впечатление, что мы с тобой только вчера встретились». Не знаю, как я для нее, но Ира для меня вообще не изменилась. Мы с ней на одной волне, что тоже очень важно, — цитирует артиста «Теленеделя». — Ну и, конечно, время подточило какие-то моменты, типа ревности, которые были поначалу. Если в отношениях нет доверия, то все, дальше можно даже не заморачиваться. Ни печать в паспорте, ни пятеро детей не сохранят брак, если в нем что-то надломилось».

Денис напомнил, что у него в жизни настоящий «мексиканский сериал»: трое детей от разных женщин. Но он уважает и восхищается всеми своими женами, так как они смогли выстроить доброжелательное общение, чтобы воспитывать общих наследников. Клявер считает, что сразу встретить свою второю половинку по жизни – это редкая удача. Но если после неудачных попыток у людей появляются дети, значит, нужно правильно расстаться и сохранить добрые отношения ради ребенка.

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