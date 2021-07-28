«Не буду встречаться лишь бы встречаться»: Муцениеце отказалась от мимолетных романов

Молодая актриса не желает заводить отношения только ради того, чтобы избежать одиночества. Она ждет большую любовь.

В новом интервью 32-летняя актриса Агата Муцениеце призналась, что после расставания с Павлом Прилучным решила пока не заводить новые отношения. Девушка рассказала, что ее сердце было разбито и пока еще не восстановилось, поэтому она не посылает окружающим ее мужчинам романтические флюиды, и представители сильного пола пока предлагают ей просто дружить.

«Конечно, я не сидела все это время в монахинях, нет. Пару раз я попыталась построить отношения, но поняла, что рано. Я правда еще не готова! И я никогда не буду встречаться, лишь бы встречаться», — разоткровенничалась актриса.

По словам Агаты, если у нее появится новый роман, то только вследствие серьезных намерений в отношении мужчины. Девушка предпочитает большое любовное чувство всяким интрижкам и, пока его не встретит, планирует побыть одна.

Муцениеце призналась изданию 7days, что друзья пытались сподвигнуть ее на отношения ради удовольствия. Но, по словам звезды, у нее такого не бывает. Подобные связи, лишенные любви и духовности, Агата не считает их классными и не практикует.

Кстати, в том же интервью она призналась, что всегда хотела сыграть в кино девушку легкого поведения. Новые роли актриса назвала возможностью узнать свою темную сторону.

Напомним, Муцениеце и Прилучный прожили вместе девять лет и обзавелись двумя детьми. После их расставания в начале 2020 года в прессе тут же появилась информация о романах мужчины с другими актрисами.

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