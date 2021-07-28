«Я всегда готов помочь жене»: Олег Верещагин рассказал, кто главный в его семье

В новом интервью актер и юморист Олег Верещагин подробно рассказал о своей семье. С 2007 года мужчина женат на детском фотографе Александре. Отношения пары длятся уже почти 20 лет, у них подрастают две дочери: Полина и Арина. 38-летний артист, часто появлявшийся в Comedy Club и Comedy Woman, поведал, что ему трудно играть подкаблучников, так как в своей семье он главный. Но при этом Олег оказался не домашним деспотом, а любящим и внимательным супругом.

«Многие говорят, мол, я такой/такая, и принимай меня таким, какой я есть. Но так ты никогда не найдешь свою вторую половину. Я всегда готов помочь жене в любых вопросах. Если она чего-то сильно хочет, пусть мне даже придется хорошо поработать на эту мечту, я ее осуществлю. Но если эта вещь просто будет висеть или лежать в шкафу, то в следующий раз я такое больше не куплю», — поделился Верещагин.

И хотя, по словам актера, романтики в отношениях должно быть в меру, он всегда запоминает желания своей жены, чтобы осуществить их при первой возможности.

Журналисты спросили, чем же супруга его так покорила в период начала их отношений. Мужчина ответил, что и тогда, и сейчас Александра слышит его и понимает.

«Когда мы познакомились, мне было 18 лет, у меня ничего не было: парень из области, из самой простой семьи, жил в общежитии на родительские деньги до третьего курса. Сашина семья была более обеспеченной, и поначалу я думал, что такой девушке и близко не нужен, ведь я не могу ничего ей дать. Но оказалось, что ей это все неважно, и не потому, что у нее все есть, а просто само по себе неважно. «Важно то, как ты ко мне относишься, — сказала тогда Саша. — Мне нравится, что ты всегда встречаешь меня из университета и мы едем в обнимку не на такси, а на автобусе», — вспомнил Верещагин в разговоре с «Теленеделей».

Он также добавил, что в юности Александра занималась спортивными бальными танцами, а ему всегда нравились девушки с характером, уверенные в себе. Жить с покладистой женой Олегу было бы неинтересно. Но, даже покорив сердце сильной духом красавицы, актер уверяет, что именно мужчина должен быть главным в семье, потому что он берет на себя ответственность за своих близких.

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