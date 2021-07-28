«Надо еще немного поработать»: Семенович взяла паузу в отношениях с мужчинами

Мечтающая завести ребенка с любимым мужчиной певица Анна Семенович недавно рассталась с очередным кавалером. В новом интервью 41-летняя звезда рассказала, что это была ее инициатива, так как, прожив с человеком полтора года, она не увидела в нем спутника, с которым хотела бы провести оставшуюся жизнь. Но после расставания артистка не бросилась на поиски нового возлюбленного. Будучи поклонницей психологии, она решила вначале изменить себя, а потом уже искать новый роман.

«Я взяла некоторую паузу в отношениях с мужским полом, чтобы поработать над собой, определиться и конкретно понять, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. И я уже это поняла, но надо еще немного поработать, провести определенные психологические практики, чтобы притянуть такого замечательного человека в свою жизнь. Потому что все, что мы излучаем, мы то и получаем. И тот факт, что мужчина, которого я до этого притянула, мне не подошел, говорит о том, что в тот момент я сама была в таком эмоциональном и психологическом состоянии, возможно, некоторого отчаяния, что вот так у нас не получилось», — поделилась Семенович с изданием WomanHit.

Певица отметила, что на нее постоянно давит общественное мнение, и даже при всех своих знаниях она может ошибаться в выборе мужчины. В таких случаях ей помогает выработанное умение «вовремя спрыгнуть с поезда», который везет в неправильном направлении.

Анна рассказала, что не любит лжецов, а честных мужчин вокруг нее не так уж и много. По словам звезды, представители сильного пола иногда настолько заигрываются с тем, чтобы казаться лучше, что, когда раскрывается их настоящая сущность, оказываются абсолютно другими людьми. В таких ситуациях певица предпочитает вовремя уйти, чтобы не доводить отношения до краха.

Семенович считает, что счастье женщины никак не зависит от наличия у нее мужчины или детей — оно достигается самореализацией и возможностью быть независимой. Когда же дама достигает этого состояния, в ее жизни и появляется такой же качественный мужчина, уверяет Анна. И не нужно хвататься за первого попавшегося «подходящего» партнера на пути к своей настоящей второй половинке.

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