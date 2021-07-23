Анфиса Чехова рассказала, что такое любовь и когда она наступает

В новом интервью 43-летнюю телеведущую Анфису Чехову спросили, сколько, по ее мнению, живет любовь. Звезда ТВ отметила, что любовь рождается лишь спустя время. А то, что изначально происходит между мужчиной и женщиной, — это влюбленность, химия, гормональный процесс, то есть нечто неосознанное.

«Но когда ты с этим человеком какое-то время встречаешься, живешь вместе, вы проходите несколько стадий (любой психолог вам может об этом рассказать): пресыщение (когда вы чувствуете, что насытились друг другом), раздражение (на этой стадии очень многие люди расходятся, потому что начинаются ссоры, измены). Это проходят абсолютно все пары, и вот если вы прошли стадию раздражения, далее наступают стадии: принятия, прощения, терпения, дружбы. Только пройдя все стадии, наступает любовь — исключительно сознательный выбор», — цитирует Чехову издание «Теленеделя».

Женщина отметила, что сознательный выбор любить человека, зная все его недостатки и простив ему все грехи, — это и есть то самое, что должно называться любовью. И у такого чувства нет срока, оно бесконечно.

Напомним, сама Анфиса восемь лет была в отношениях с актером Гурамом Баблишвили, два года из них — в официальном браке. Ведущая родила возлюбленному сына Соломона. В том же интервью она отметила, что сохранила с отцом своего ребенка нормальные, человеческие отношения. Бывшие супруги иногда встречаются обсудить общие вопросы и готовы помогать друг другу в случае каких-то сложностей.

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